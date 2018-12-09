İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kursiyerlerin fotoğrafları sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Gençlik Merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen fotoğrafçılık kursuna katılan gençlerin çektiği fotoğraflar sergilenmeye başladı.


Düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, bir yıl süren eğitimlerini tamamladı. Eğitime katılan 10 kursiyerin çektiği 32 fotoğraftan oluşan sergi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde beğeniye sunuldu. Sergi açılışı ile birlikte eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri de takdim edildi. Belgelerini, aynı zamanda eğitmenleri olan Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Candemir ve Gençlik Merkezleri yetkililerinin elinden alan kursiyerler de eğitime katılmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Beğeniye sunulan 32 fotoğraf, dönem boyunca 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin duvarlarını süsleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.