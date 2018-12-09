Kursiyerlerin fotoğrafları sergisi açıldı

Düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler, bir yıl süren eğitimlerini tamamladı. Eğitime katılan 10 kursiyerin çektiği 32 fotoğraftan oluşan sergi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde beğeniye sunuldu. Sergi açılışı ile birlikte eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri de takdim edildi. Belgelerini, aynı zamanda eğitmenleri olan Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Candemir ve Gençlik Merkezleri yetkililerinin elinden alan kursiyerler de eğitime katılmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Beğeniye sunulan 32 fotoğraf, dönem boyunca 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nin duvarlarını süsleyecek.