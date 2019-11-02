Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden askere selam

Eskişehir Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Barış Pınarı Harekâtında görev alan Mehmetçiğe asker selamı vererek destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek toplumun birçok kesiminden devam ediyor. Eskişehir Kurtuluş İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri de, Barış Pınarı Operasyonlarındaki askerlerimize manevi destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Türk bayrağı önünde selam durup Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Sınıf Öğretmeni Yalçın Albayrak; ''Öğrencilerimizle birlikte zor şartlarda görev alan askerimize destek vermemiz bizleri onura etti. Rabbim askerimizi korusun'' diye belirtti.