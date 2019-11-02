Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden askere selam

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek toplumun birçok kesiminden devam ediyor. Eskişehir Kurtuluş İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri de, Barış Pınarı Operasyonlarındaki askerlerimize manevi destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte Türk bayrağı önünde selam durup Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Sınıf Öğretmeni Yalçın Albayrak; ''Öğrencilerimizle birlikte zor şartlarda görev alan askerimize destek vermemiz bizleri onura etti. Rabbim askerimizi korusun'' diye belirtti.