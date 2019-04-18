Kurulacak kreşlerle kadınlar iş hayatında daha çok yer alacak

Kazım Kurt'un Eskişehir Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette, daha çok kadının iş hayatında yer almasını sağlayacak kreşlerin kurulması için işbirliği yapılması planlandı.

Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede, Eskişehir'deki daha çok kadının iş hayatına katılmasını kolaylaştıracak kreşlerin kurulması noktasında işbirliği yapılması planlandı.

Görüşme sonrası konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, kadınların iş yaşamına daha fazla katılımını teşvik edecek uygulamaların başında kreşlerin geldiğinin altını çizdi. Kesikbaş, “Odunpazarı Belediyesi ile şehrimizde kadın çalışan sayısını arttırmaya, kadınların başta sanayi olmak üzere iş dünyasında daha çok yer almasını sağlayacak iyi uygulamaların oluşmasında pilot çalışmalar yapacağız. Bunlardan en önemlisi ise kreşlerin kurulmasıdır. Başlatılacak pilot uygulamalara biz de destek vereceğiz. Çünkü nitelikli istihdam ihtiyacımız şehrimizde her geçen gün artıyor. Bunu ancak kurumlar arası yapacağımız çeşitli işbirlikleri ile azaltabiliriz. Bu noktada da şehrimizde ne kadar çok kreş açılırsa kadınlarında o kadar çalışma hayatında yer alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışacaklarını belirterek, “Türkiye'de çocuk bakımı ağırlıklı olarak çocuğun annesi tarafından sağlanmakta ve anne çalışma hayatından uzaklaşmaktadır. Kadınların gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakıp işe gidebilmesi için kreşler açacağız” diye belirtti.

Yapılan değerlendirmeler sonrası ESO Başkanı Kesikbaş, Başkan Kurt'u yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti.