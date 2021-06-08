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Kurusıkıdan bozma tabancayla polis uygulama noktasında yakalandı

Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde 1 tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde 1 tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa-Eskişehir karayolu polis uygulama noktası üzerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bursa plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi.


Araç sürücüsü B.D. hakkında ise ‘ruhsatsız silah, bıçak veya mermi' bulundurma suçundan adli işlem yapıldı.

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