Kuruyan fidanların yerine yenisi dikildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi” çerçevesinde Sarıcakaya ilçesinde iklim koşulları nedeniyle kuruyan fidanların yerine garanti çerçevesinde yenileri tedarik edilerek çiftçilere teslim edildi.

Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş iklim şartları nedeniyle fidanları kuruyan çiftçiyi ziyaret ederek temin edilen yeni fidanların dikimini gerçekleştirdiler. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek ve teknik personel Trabzon Hurması Fidanlarının dikimi, sulanması ve bakımı konularında çiftçiye bilgilendirme yaparak sorularını yanıtladılar.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş,e iyi günde de, kötü günde de çiftçinin yanında olduklarını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen projelerin yakından takip edildiğini ve projelerin başarıyla sonuçlanması için İl Müdürlüğü teknik personelince çiftçilere gerekli teknik desteğin verildiğini, beklenmeyen koşullar sebebiyle oluşan zararların telafi edildiğini vurguladı. Gümüş, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi doğrultusunda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi Projesi” çerçevesinde Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlanmıştır. Üç ilçede toplamda 431 da atıl durumda bulunan arazi üretime kazandırılmış olan proje ile atıl durumda bulunan, işlenmeyen veya kullanılmayan tarım arazilerinin etkin kullanılması sağlanarak, bu arazilerin tamamı ekonomiye kazandırılmıştır. Proje ile yöre çiftçisinin daha fazla gelir elde ederek, yerinde refah içerisinde yaşaması hedeflenmektedir.