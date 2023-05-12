Kuruyemişçi esnafında düğün çerezi mesaisi yaşanıyor

Eskişehir'deki kuruyemiş esnafında, sıcaklarla birlikte düğün çerezi sezonu hareketliliği başladı.

Havaların güzelleşmesiyle birlikte yaklaşan düğün sezonunda dünya evine girecek çiftlerin hazırlıkları başladı. Evlenme ve sünnet düğünü için hazırlıklara hız veren vatandaşlar, düğünlere katılan davetlilere dağıtılmak üzere düğün çerezi hazırlatıyor. Eskişehir'de kuruyemiş esnafı, içinde leblebi, fıstık içi, badem, çekirdek ve kaju gibi ürünler bulunan düğün çerezi karışımını vatandaşların isteklerine göre hazırladıklarını belirtti.

17 yıldır kuruyemiş işinde olan Fikret Akça, düğün yapacak vatandaşların düğün çerezine yönelmeye başladıklarını ifade etti. Bin kişilik düğünlerde 20 kiloya kadar düğün çerezi hazırladıklarını belirten Akça, “Düğün çerezlerini evlenecek müşterilerin isteğine göre hazırlıyoruz. Müşterilerimizin bütçesi nasıl uygunsa o şekilde yapıyoruz. Vatandaşlar biraz daha hesaplı ürünlere yöneliyor. Ortalama bir düğün çerezi Düğün yapacak vatandaşların düğün çerezine talepleri olmaya başladı. Düğün çerezinin içinde leblebi, çıtır leblebi, fıstık içi, Antep fıstığı, fındık, kaju, badem, çekirdek ve kabuk çekirdeği bulunur. Kına törenleri için 150-200 paket yeterli oluyor. Salonlarda yapılacak geniş çaplı düğünlerde ise düğüne katılan kişi sayısına göre bu paket miktarı değişiyor. Düğün 500 kişilikse 10 kilo düğün çerezi yeter. 1000 kişilik düğünse 20 kilo düğün çerezi yapılır. Evlenecek çiftler gelip istedikleri çeşitleri söyleyip düğün çerezini hazırlatıyorlar” diye konuştu.