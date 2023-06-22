Kuruyemişçi esnafından fıstık satışı için akılcı çözüm

Eskişehir'de bir kuruyemişçi esnafı Kurban Bayramı hazırlıkları için temin ettiği fıstıkları akılcı bir çözüm yoluyla satışa sundu.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 15 gün kalırken sofraların vazgeçilmezi olan fıstıklar kuruyemişçilerin tezgâhlarındaki yerini almaya başladı. Eskişehir'de bir kuruyemişçi esnafının fıstığı satış için kullandığı yöntem görenleri gülümsetirken takdir topladı. Kuruyemiş dükkânının önünde duran fıstık poşetlerinin üzerindeki beyaz kartona “Sayın müşterimiz. Ramazan Bayramı'nda bizden fıstık aldıysanız bu fıstık aldığınız fıstığın aynısıdır. Dünyaca ünlü Anamur fıstığıdır. Afiyet olsun” yazısı yazıldı. İlgi çeken yazıyı yazan kuruyemiş esnafı Erdoğan Saylak, Ramazan Bayramı'nda satılan fıstıkların vatandaşlar tarafından beğenildiğini söyledi.

"Biz de müşterilerimizin isteğini kırmadık"

Kurban Bayramı'nda da aynı fıstığı satmaya karar verdiklerini ifade eden Saylak, müşterilerin ısrarlı soruları ve isteği üzerine çareyi kartona bilgilendirici yazı yazmakta bulduklarını belirtti. Müşterilerin isteğini geri çevirmemek için kartona yazı yazmayı akıl ettiklerini anlatan Saylak, “Ramazan Bayramı'nda müşterilerimize sunduğumuz fıstığımızdan memnun kalan vatandaşlar bir daha aynı fıstığı istedi. Biz de müşterilerimizin isteğini kırmadık. Onların isteklerini geri çevirmedik. Esnaf olduğumuz için müşterilerimize vermiş olduğumuz söz sebebi ile böyle bir yazı yazmayı kararlaştırdık. Beyin jimnastiği yaparak ilginç bir yazı düşündük ve ortaya bu kartondaki ifadeler çıktı. Fıstığın da beğenilmesi üzerine dikkat çekici bir yazı yazmak istedik. Dükkânın önünden gelip geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı için de satılmak üzere paketler halinde aynı fıstıktan tedarik ederek satışa sunacağız” şeklinde konuştu.