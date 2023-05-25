Kuşak sınavında ter döktüler

Hızır Bey İmam Hatip Orta Okulu'nda taekwondo kuşak sınavı yapıldı.

Antrenör Hakan Ilgın tarafından haftanın iki günü yapılan çalışmalarda Okul Müdürü Hüseyin Okur İl Temsilcisi yardımcısı Milli Antrenör İsa Şahin ve iş insanı Hüseyin Acar kuşak sınavında sporcuları yalnız bırakmadılar.

Kuşak sınavı öncesi konuşma yapan Okul Müdürü Hüseyin Okur, okulun imkanlarından bahsederek çocukların sporu bırakmamalarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.