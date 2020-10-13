Kuşlar yemlerinden, satıcılar ekmeğinden oldu

Korona virüs sürecinde Eskişehir'in belli yerlerde bulunan güvercinlere yem verenlerin sayısı oldukça düştü. Türkiye'de 11 Mart ilk Korona virüs vakası tespit edildikten sonra vatandaşlar aylardır kendilerini evlerinde kapanırken, bu süreçte aç kalan güvercinlerin durumu, yeni normalleşme sürecinde de pek düzeltmedi. Kentin Reşadiye Camii, Köprübaşı, Taşbaşı gibi yerlerde bulunan yüzlerce güvercine verilmek üzere yem satan kişiler artık sabahtan akşama kadar güvercinleri ile buluşa da, daha önce kilolarca yem satılarken şimdi satışlar yok denecek seviyeye düştü. Çok olmazsa da bazı duyarlı vatandaşlar hala bölgeye gelerek kuşlara yem dağladığı da ifade ediliyor. Kuşyemlerinin satışlarında yaşanan azalma, hem kuşları yiyeceklerinden, hem de satıcıların ekmeğinden etti.

Çarşı Reşadiye Camii etrafında bulunan güvercinlerin yanında yem satan ve 60 yaşın üzerinde olduğunu belirten Gül Hanım, yaşadığı zorluklarını dile getirdi. Gün Hanım, “Ben yıllardır buraya gelip yem satıyorum. Yaşlıyım, ama ekmek paramı buradan çıkartıyorum. Burada yüzlerce güvercin var ve eskiden bunlara yem dağıtmak için gelenler de çok oluyordu. Günde 4-5 kilo yem satıyordum. Ama bu virüs geldikten sonra ben zaten dışarıya çıkamadım, zor durumlar geçirdim. Yasaklar kalktıktan sonra gelmeye başladım, ama yine durumumuz aynı. Sabahtan akşama kadar burada böyle oturuyorum, ancak alan olmuyor. Eskiden burada yerlere baksaydınız, her yerde buğday görebilirdiniz. Şimdi bakın, bir tane buğday bulamazsınız. Zaman zaman gençler geliyor, yem alıp atıyor. Yani yarım kilo bile satmakta zorlanıyoruz. Yeterince yem dağıtılmadığı için kuşlar aç kalıyor. Satamadığımız için de biz aç kalıyoruz” şeklinde yaşadığı zorluklarını anlattı.

Kentin diğer yerlerde kuşyemi satan kişiler de, vatandaşların artık eskisi kadar kuşyemlerine ilgili göstermediği, satışlarda bir hayli düşüş devam ettiği belirtti.