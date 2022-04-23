“Kuvâyi Milliye Masalı” beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun sahnelediği Kuvâyi Milliye Masalı adlı oyun, izleyenlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ile Eskişehirlilerden beğeni toplamaya devam ediyor. Son olarak “Kuvâyi Milliye Masalı” adlı oyun ile sahneye çıkan Gençlik Tiyatrosu oyuncuları, tiyatro severlerden tam not almayı başardı. Nâzım Hikmet'in, Kurtuluş Savaşı'nı bölümler halinde anlattığı Kuvâyi Milliye Destanı'ndan hareketle uyarlanan oyunun süpervizörlüğünü Fatih Pazvantoğlu, uyarlama ve yönetmenliğini Melis Ölçersoy, müziğini Derya İnanç ve koreografisini ise Nagihan Zengin üstlendi.

Oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlanırken Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, tiyatro ekibini tebrik etti.