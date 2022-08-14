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Kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Eskişehir’de dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Eskişehir'de dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.


Eskişehir'de dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur ve rüzgar bazı kazaları da beraberinde getirdi. Dün öğle saatlerinde Uluönder Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu yakınlarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç devrildi. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

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