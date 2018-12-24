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Kuzu da sofrada

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, davet edildiği evdeki sofrada bir kuzu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından ‘Sevgi Kazanacak’ diye yayınladı.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, davet edildiği evdeki sofrada bir kuzu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından ‘Sevgi Kazanacak' diye yayınladı.


Başkan Şanlı, bir davet üzerine Peçene mahallesine giderek bir ailenin kahvaltı sofrasına misafir oldu. Bu sırada yeni doğmuş bir kuzuyu kucağını alıp seven Şanlı, bunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Biz bu memleketin, insanını seviyorsak, kuzusunu, oğlağını, kedisini köpeğini de seveceğiz, seviyoruz, hizmet sevgiden geçer, sevgi kazanacak, saygı kazanacak” diye yazdı

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