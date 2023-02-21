KYK yurdunda kalan depremzedeler için tüm imkanlar seferber edildi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşerek 11 ilde yıkıma neden olan depremden etkilenerek Eskişehir'e gelen depremzedelere Doğan Aslan Bey KYK Yurdunda sağlanan imkanlar hakkında konuşan Eskişehir Yurt İdare Şube Müdürü Ali Şükrü Azak, "Vatandaşlarımızın beslenme, barınma, güvenlik, sağlık ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölge halkı farklı illere giderek kendilerine yeni hayat kurma telaşesine girdi. Eskişehir'e de gelen binlerce depremzede, Eskişehir Valiliği tarafından kamu misafirhanelerine, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ve özel otellere yerleştirildi. Kente gelen tüm depremzedelere ise istisnasız devlet desteği sağlandı.

Eskişehir'de bulunan Doğan Aslan Bey KYK Yurdunda konaklayan bin 400'ün üzerinde depremzede, kendilerine sağlanan onlarca imkanla birlikte yeni hayatlarına adapte olmak için çaba gösteriyor. Yurt kampüsünde bulunan sosyal marketten para ödemeden alışveriş yapabilen depremzedeler, 3 öğün yemek, sıcak su ve kesintisiz sağlık hizmeti alabiliyor. Bunun yanı sıra depremzede çocukları için açılan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki dersliklerde eğitim devam ederken, psikososyal destek ile travmaların daha kolay atlatılması sağlanıyor.

"İnsanlar yardım ettikçe çok huzur doluyoruz"

Doğan Aslan Bey KYK Yurdunda verilen sağlık hizmetini kullanarak muayene olan ve ilaçlarını alan Malatyalı depremzede Mehmet Nuri Kavlak, kendilerine sağlanan imkanları, "Buradaki koşullar dört dörtlük, hükümetimizden razı olsun. Yardım eden ve gönderen insanlardan da Allah razı olsun. İnsanlar yardım ettikçe çok huzur doluyoruz. Çektiğimiz sıkıntıları unutuyoruz. Buradaki yurtta her imkan var. Allah razı olsun, hepsinden, her şeyden memnunuz. Cumhurbaşkanımızdan, vatandaşlarımızdan, samimiyetlerinden, insanlıklarından çok memnunuz" diyerek anlattı.

"Sosyal destek taleplerini değerlendiriyor, aksaklıkları ilgili birimlere yönlendiriyoruz"

Depremzedelere sağlanacak psikososyal destek hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yarımcısı Dilek Çamursoy, "Şu an KYK yurdunda bizler bir ekip kurduk. Ekipte sosyal hizmetler uzmanı, sosyolog ve psikolog arkadaşlarımız var. Şu süreçte ihtiyaç odaklı ilerliyoruz. Daha henüz çok yeni olduğu için. Hane bazlı düşünüyoruz. Katlarda haneleri, afetzedeleri ziyaret ettiler. O noktada öncelikli olarak dezavantajı bireyleri belirlediler. Öncelikli değerlendirilmesi gereken vakalara erişim adına şu anda işlemleri başlattık. Onun dışında gördüğümüz aksaklıkları ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Sosyal destek taleplerini değerlendiriyoruz. Çocukları şu anda burada yer alan milli eğitime yönlendiriyoruz. Yetişkinlerle biz kendimiz görüşmelerimizi yapıyoruz. Yeni dönemde bunun ulusal etkilerini en aza indirmek için şu anda hane odaklı daha sonra bireysel olarak destekleme çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın beslenme, barınma, güvenlik, sağlık ihtiyaçları karşılanıyor"

Doğan Aslan Bey KYK Yurdunda konaklayan bin 400'ün üzerindeki depremzede için sağlanan hizmetleri anlatan Eskişehir Yurt İdare Şube Müdürü Ali Şükrü Azak ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz Kredi Yurtlar Kurumuna ait Doğan Aslan Bey Yurdu, 2 bin 500 öğrenciye hizmet vermekteyken, bu yaşadığımız büyük afetten dolayı depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Şu anda burada an itibarıyla bin 420 kişiyi barındırmaktayız ve Valiliğimizin koordinesinde yerleştirmeye devam etmektedir. Sizin de görmüş olduğunuz üzere şu anda bize sığınmış olan vatandaşlarımıza beslenme, barınma, 24 saat kesintisiz sıcak su hizmeti, güvenlik ve gıda mühendislerimizden belirlenmiş listelerden çıkan menülerle 3 öğün yemek hizmeti verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının konuşlandırdığı etkinlik alanları mevcut. Aynı zamanda bakanlığımıza bağlı psikososyal gruplarımız mevcut. Ayrıca 7/24 doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız tarafından sağlık hizmeti verilmektedir."