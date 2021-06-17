Lastikçi görünümlü hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Eskişehir'de 100 kilogram bakır kablo çalan ve işyerinde mühimmat ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık amacıyla girdikleri binada ve lastikçi görünümlü işyerinde çaldıkları 100 kilogram soyulmuş bakır kablo, 2 bisiklet ve mühimmat ele geçirilen Y.A. ve F.Ü. tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 1 şahsı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.