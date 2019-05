Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sını bir de böyle görün

Eskişehir'de kasaplık yapan Ali Özyörük, 16. yüzyılda Leonardo da Vinci'nin sfumato tekniği ile yağlı boya kullanarak yaptığı ünlü Mona Lisa tablosunu et ve yağdan resmetti.

Küçük yaşlarında resim yapmaya ilgi duyan kasap Ali Özyörük, et ve yağdan ünlü kişilerin portre resimlerini yapıyor. Kasap Özyörük, küçükken resim yapmak için kullanması gereken araç-gereklerin pahalı olması ve yaşadığı şehirde resim malzemelerinin çok zor bulunması sebebiyle et ve yağdan resim yapmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Özyörük; Tuncel Kurtiz, İbrahim Tatlıses, Zeki Müren ve Turist Ömer karakteriyle bilinen Sadri Alışık gibi birçok ünlü ismin et ve yağdan resmini yaptı. Türkiye'de kasaplık mesleğine farklı bir yön veren kasap Ali Özyörük, son olarak dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 5 asır önce resmettiği Mona Lisa tablosunu et ve yağ kullanarak kendine özgü sanatıyla buluşturdu. Mona Lisa'nın et ve yağdan yapılmış resmini görenler de Mona Lisa'yı ilk defa bu şekilde gördüklerini belirterek, Özyörük'ün eserine hayran kalıyor. Konuyla ilgili et ve yağ ile nasıl buluştuğunu anlatan kasap Ali Özyörük, "14 yaşımda bu mesleğe başladım. O günden beri resimler yapıyorum. Et ve yağ kullanmadan yağlı boya, kara kalem kullanarak resim yapıyordum. Resim malzemeleri oldukça pahalı ve bulunduğum ilçede bulmakta bir hayli zordu. Bu yüzden çalıştığım iş yerinde yaklaşık 7 yıl önce et ve yağdan bir resim yapıp tezgâhımda sergiledim" dedi.

"Mona Lisa'yı resmetmek kabiliyet gerektiren bir durum"

Mona Lisa'yı et ve yağdan resmetmenin kabiliyet ve beceri gerektirdiğini ifade eden kasap Ali Özyörük, "Mona Lisa büyük bir ressam tarafından yapılmıştır. Herkesin tanıdığı bildiği Mona Lisa'yı bende resmetmek istedim. Güzel bir duyguydu. Mona Lisa'yı resmetmek kabiliyet gerektiren bir durum. Et ve yağdan resmetmek beceri de gerektiriyor. Mona Lisa'yı resmetmek istedim ve yaptım. Tablonun değer biçilemez pahalılığı ve ülkemizdeki et fiyatlarının bir hayli yüksek olmasını esprili bir dille anlatmak istedim. Et ve yağdan resim yapmak normal bir resim yapmaktan biraz daha zor. Resmini yaptığım kişiler genellikle sevdiğim karakterler, iyi sanatçılar, ustalar üstatlar. Resimlerini yaparken mutlu oluyorum" diye konuştu.