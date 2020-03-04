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Levent Karaer'in daktilosu Odunpazarı'na emanet

Eskişehirli yazar ve şair Levent Karaer, kullandığı daktiloyu Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galeri’sine bağışladı.

Eskişehirli yazar ve şair Levent Karaer, kullandığı daktiloyu Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galeri'sine bağışladı.


Eskişehirli yazar ve şair Levent Karaer, eserlerini yazarken kullandığı daktiloyu Odunpazarı Belediyesi Tayfun Talipoğlu Daktilo Galeri'sine bağışladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret eden Levent Karaer daktilosunu, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galeri'sinde sergilenmek üzere Başkan Kurt'a teslim etti.


Teslim sırasında konuşan Karaer, “Bu daktilo benim için çok değerli. Çok önemli anılarımın olduğu bu daktilonun, böyle bir galeride sergilenecek olmasından onur duyuyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi için yaptığı bağıştan ötürü Karaer'e teşekkür etti.

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