Lider Çocuk Tarım Kampı “Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014 yılından itibaren uygulanan “Lider Çocuk Tarım Kampı”, Eskişehir'de bu yıl, Vali Sami Sönmez İlkokulu 4. sınıfına devam eden 25 öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile düzenlendi.

Program, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonu ile ilköğretim 4.sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, çiftlikten sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla uygulanıyor. Bu yıl 15-17 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen programın açılışına Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Dr. Emine Sever de katıldı. İl Müdürlüğü kampüsünde başlayan etkinliklerde; öğrencilere ilk gün Mahmudiye TİGEM ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gezi düzenlendi. İkinci gün İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda "Sıfır Atık” ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konu uzmanları tarafından sunum yapıldı. Daha sonra Musaözü Milli Parkına gezi düzenlendi. Son gün öğleden önce Özel Organik Gübre Üretim Tesisine gezi düzenlendi. Öğleden sonra ise İl Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdürü Dr. Emine Sever, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Vali Sami Sönmez İlkokul Müdür Vekili Murat Sargın'ın katılımıyla gerçekleşen törende, kampa katılan öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verilerek program sona erdi.

İl Müdürü Dr. Emine Sever, Bakanlıkça bu yıl teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen programda öğrencilere teknik geziler eşliğinde uygulamalı eğitimler yapıldığını ve İl Müdürlüğü tanıtılarak faaliyetler konusunda bilgi verildiğini belirtti. Sever, Lider Çocuk Tarım Kampı uygulamasında kendilerine yardımcı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürüne ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.