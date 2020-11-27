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Ligde 23 maçtır kazanamayan Eskişehirspor gözünü lidere dikti

TFF 1.

Lig'de 23 maçtır kazanamayan Eskişehirspor, bu hafta evinde konuk edeceği Altınordu maçının hazırlıklarına devam etti.


Eskişehirspor, ligin 11. haftasında İzmir ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak. Bu sezon ligde henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, karşılaşma öncesinde ligdeki son galibiyetini 23 maç önce Altınordu'ya karşı almıştı. Müsabaka öncesinde Altınordu 20 puan ile zirvede yer alırken, 3 puanı silinen EsEs ise 1 puan ile son sırada bulunuyor. Lideri evinde ağırlayacak olan Eskişehir temsilcisinde hedef 3 puan. Bu kapsamda müsabakanın hazırlıklarını sürdüren EsEs, çalışmalarına Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik çalışan siyah-kırmızılılar çift kale maç ile antrenmanı noktaladı.

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