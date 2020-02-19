Linux Kullanıcıları Derneği ile Dr. Öğr. Üyesi Ünsal, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

LKD heyeti ziyarette, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Mustafa Akgün Özgür Yazılım Kış Kampı dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkürlerini sundu. Çomaklı da bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek dijital dünyayı değerlendirmenin önemli olduğuna değindi. Ziyaret sonrasında LKD yetkilileri tarafından Rektör Çomaklı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal de Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ANASAM) tarafından düzenlenen 'Fetö ve Kadiyanilik' konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılmak için gelen Ünsal, Rektör Çomaklı ile Rektörlük Ofisi'nde bir araya geldi.