Lipoliz ile fazla yağlardan kurtulmak daha kolay

Hasan Levent, uyguladıkları 'Lipoliz yöntemi' ile vücuttaki fazla yağların parçalanarak, ideal kiloya ulaşmaya yardımcı olduğunu anlattı.

Lipoliz'in, yağ dokusundaki depo yağların parçalanmasını ve yakılarak enerjiye dönüştürülmesini ifade ettiğini aktaran Dr. Levent, “Yağ dokusu enerji metabolizmasını düzenler. Açlık durumunda veya artan egzersiz sırasında vücudumuz enerjiye ihtiyaç duyduğunda, yağ hücrelerindeki yağlar lipoliz yoluyla kan dolaşımına geçerek hücrelere taşınır. Akciğerlerden gelen oksijenle birleşerek yakılır ve enerjiye dönüştürülür” şeklinde konuştu.

“Baharatlı besinler ve elma sirkesi metabolizmanızı arttırabilir”

Lipoliz sisteminin zayıflama programında başarılı bir sonuca ulaşabilmesinin metabolizmanızın hızlı çalışmasına bağlı olduğunu belirten Dr. Levent, bazı gıda ve gıda takviyelerinin metabolizma hızını arttırmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Dr. Hasan Levent bunları şöyle sıraladı:

“Protein açısından zengin besinler et, balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri, kuruyemiş gibi besinlerdir. Yeşil çay ve kahve yardımcı ürünlerdir. Günde 3 bardak yeşil çay ve 2 fincan kahve yeterli olacaktır. Vitamin açısından zengin besinler ise demir, çinko, magnezyum, selenyum, iyot, B1, B6, B12, D3 gibi vitaminlerdir. Metabolizmanızı çalıştıran hormon ve enzimlerin yapısına girerek onların düzgün çalışması için gereklidir. Mercimek, kuru fasulye, nohut, börülce, bezelye gibi kuru baklagiller her renkten mevsim sebzeleri ve yeşillikler, et ve süt ürünleri, kuruyemişler, balık, yumurta bu vitaminler bakımından zengindir. Baharatlı besinler ve elma sirkesi, toksinleri atarak metabolizmanızı arttırabilir. Günde 1 veya 2 yemek kaşığı yeterlidir. Mideye dokunmaması için 1 bardak su içinde karıştırıp tok karnına alınmalıdır.”

“Gece uykusu çok önemlidir”

Levent, “Yeterli miktarda su içmek tokluk hissi verir ve metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu sebeple su içilmesi çok önemlidir. Yüksek yoğunlukta egzersiz yapmak yağ yakmanın temelini oluşturur. Bu yüzden sağlık durumunuza uygun, aralıklı yapılan yüksek yoğunlukta egzersiz metabolizmanızı hızlandırarak, yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Bunlara ek olarak da iyi bir gece uykusu alınmalıdır. Vücudumuz bazı hormanları gece salgıladığından gece uykusu çok önemlidir" ifadelerini kullandı.