Lise öğrencilerden anlamlı davranış

Öğrenciler, kendi aralarında toplamış oldukları yardım paraları ile Ramazan ayının da ruhuna uygun bir davranış sergileyerek yardım kolileri oluşturdular. Mübarek Ramazan ayında İftar ve sahur yapmakta sıkıntı çeken mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere oluşturulan yardım paketleri 75.Yıl Mahalle Muhtarı Asaf Karabulut a teslim edildi.

Öğrencilerin bu anlamlı davranışlarına desek veren Okul Müdürleri Muammer Demirkan ve Mevlüt Çelik, öğrencilerini tebrik ettiler.