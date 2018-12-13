Lise öğrencileri can dostları için seferber oldu

Okul bahçesinde çeşitli yerlere yerleştirdikleri besleme kaplarını her gün dolduran öğrenciler, kendi imkanlarıyla geri dönüşüm eşyalarından yaptıkları 'patikondu'larla da hayvanların soğuktan korunmalarını sağlıyorlar. Okul yemekhanesinde biriken yemek artıklarını kaplarla alan gönüllü öğrenci ve öğretmenler, bu yemek artıklarını, okul içinde ve dışında hazırladıkları besleme kaplarına bırakıyor. Çevrenin korunması ve insanlarla birlikte yaşamaya çalışan canlılara yönelik farkındalık ve duyarlılık oluşturacak poster ve afişler de okul içindeki panolarda ve duvarlarda, öğrenciler tarafından sergileniyor. Bu çalışmada yer alan ve çalışma hakkında bilgiler veren 12. sınıf öğrencileri Ecem Gül Koç ve Abdullah Gülci, bu anlamlı çalışmanın, gönüllü öğretmenlerinin bu konu hakkındaki duyarlılıkları ile başladığını söyledi. Okul müdürü ve müdür yardımcılarının da kendilerine her türlü desteği sağladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Koç ve Gülci, amaçlarının toplumsal duyarlılığı geliştirmek olduğunu da sözlerine eklediler.

Gönüllü öğretmenlerden Fatma Zehra Torunergil ve Eda Kartal, bu tür etkinliklerin gençlerde merhamet duygusunun gelişmesi ve çevreye karşı duyarlılığın artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.