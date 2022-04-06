Lise öğrencileri ormanı temizledi

Eskişehir'de lise öğrencileri, üzerinde çalıştıkları kompost projesi için inceleme yaptıkları ormandaki kirliliği görünce, kolları sıvayıp temizlik yaptı.

Eskişehir Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesi öğrencileri, “Eko-Okul” projesi çerçevesinde orman ekosisteminden esinlenerek okullarında yaptıkları kompost düzeneği ile doğal atıkları dönüştürüyor. Öğrenciler, üzerinde çalıştıkları bu proje dolayısıyla doğal döngüyü görmek, yerinde incelemek ve projelerini geliştirmek için Eskişehir Kent Ormanı'na gezi düzenledi. Ormanda yaptıkları gezide yoğun bir plastik atık kütlesiyle karşılaşan öğrenciler, kirlilikten çok etkilenerek bir yandan etkinliklerini yaparken, diğer yandan da doğaya ait olmayan bu plastik ambalaj atıklarını topladılar.

Projelerinin hedefi: Okul yaşamında plastik tüketimine son vermek

Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüş şeklinde devam eden gözlemleri sonunda 5 büyük boy çöp torbası plastik atık toplayan öğrenciler, bu durum karşısında üzülürken, bununla birlikte ormanı, doğayı temizlemiş olmanın da mutluluğunu yaşadılar. Öğrenciler, projelerinin hedeflerinin okul yaşamında plastik tüketimine son vermek olduğunu, böylece doğaya, insana, yaşama zararlı bu plastik atıkların yeryüzünden tümüyle silinmesi için bir umut olabileceğini savundular.

Okul Müdürü Seyhan Dalkılıç ise okul yönetimi olarak öğrencilerin bu çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Proje danışmanları biyoloji öğretmeni Aydın Tunçbilek ve felsefe öğretmeni İrfan Akkaya da doğa bilinci ile yetişecek çocukların geleceğin en büyük güvencesi olduğunu belirttiler.