Lise öğrencilerine Avrupa'da staj imkanı

Eskişehir Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus projeleri ile sağlık personelini Avrupa'da eğitiyor.

Öğrencilerinin yüzde 30'una Avrupa hastanelerinde staj imkanı tanıyan Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tam istihdam sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Özel Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, son olarak Portekiz ve Romanya'da yeni doğan yoğun bakım hemşireliğinde uygulama ve doğum öncesi bakım staj hareketliliği projelerinde 30'u aşkın öğrencisine imkan sağladı. Öte yandan okulun kurucu müdürü İsmail Erdal; okulun 2023 hedefini, öğrencilerin yüzde 100'üne Avrupa'da staj imkânı sunmak ve yüzde 50'sini Avrupa'da istihdam etmek olarak belirlediklerini ifade etti.