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Lise öğrencilerinin gösterisi beğeni topladı

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ve gösterime sunduğu ’Kentten Köye Tiyatro Köprüsü’ projesi İnönü ve Sarıcakaya ilçelerinde sahne aldı.

Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ve gösterime sunduğu 'Kentten Köye Tiyatro Köprüsü' projesi İnönü ve Sarıcakaya ilçelerinde sahne aldı.


Okul Müdürü Aynur Özden, Proje Koordinatörü ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bedia Kılıçaslan ve öğrencilerin görev aldığı proje kapsamında tiyatro oyununa ilgi yoğun oldu. Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özden projenin toplum adına faydalı olduğunu anlattı. Tiyatro ile vatandaşlar arasında köprülerin kurulduğunu belirten Özden, "Gençlik ve Spor Bakanlığının GPDP 2018/1 Kapsamında, okulumuz 'Kentten Köye Tiyatro Köprüsü' projesiyle desteklenmeye uygun görülmüştür. Proje kapsamında; 15 Ekim 2018 ile 15 Ocak 2019 tarihleri arasındaki 3 aylık dönem boyunca çalışmaları gerçekleştiren öğrencilerimiz; İnönü ve Sarıcakaya ilçelerinde oyunumuzu sergilediler. Projeyle; ilçe ve köylerde okuyan ve tiyatro ile buluşma imkânı bulamamış öğrencilerimizle, tiyatro vasıtasıyla bir köprü kurulması amaçlanmış olup, bu amaca ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.


Tiyatroyu Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve çok sayıda öğrenci izledi.

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