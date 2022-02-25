Liseli gençler cemaate lokma dağıttı

Eskişehir'de bir grup liseli öğrenci cuma namazı çıkışında cemaate lokma tatlısı dağıttı.

Atatürk Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Erdemli Gençler Topluluğu Reşadiye Camii avlusunda cuma namazı sonrası cemaate ve oradan geçen insanlara lokma tatlısı dağıttı. Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte 50 kilogram lokma tatlısı dağıttı. Hayır, için dağıtılan lokmalardan tadan vatandaşlar öğrencilere teşekkür etti.