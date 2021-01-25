Lityum içeren kil minerallerinin yerli elektrikli araç ve yerli batarya üretimi projesine TÜBİTAK'tan destek

Dr. Selahattin Kadir, Batı Anadolu'da bulunan lityum içeren kil minerallerinin yerli elektrikli araç ve yerli batarya üretimindeki kullanımı için TÜBİTAK'tan destek aldı.

Proje, “Batı Anadolu Neojen Havzalarındaki Bor Yataklarında Lityum İçeren Killi Sedimanların Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası ve Kökeni” başlığını taşıyor. Araştırma kapsamında, Batı Anadolu'da Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişenir Kırka Neojen havzalarında ekonomik potansiyele sahip bor mineralleri ile birlikte bulunan, volkanik ve piroklastik kayaçların ayrışması ile oluşan, lityum içeren kil minerallerinin jeolojik, mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve oluşum mekanizmalarının irdelenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Kadir, lityum elementinin dünyadaki stratejik öneminin giderek arttığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu elementin Batı Anadolu Neojen havzaları içindeki borat yataklarıyla birlikte bulunması projenin önemini artırıyor. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Etibank'ın 2021 yılında bor yataklarından lityum karbonat üretimine geçeceğinin açıklanmış olması da bu projenin ülke öncelikleri açısından oldukça faydalı olacağını gösteriyor. Lityum içeren kil yataklarının ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve literatüre geçmesi açısından önem arz eden projenin, günümüzde ‘yerli elektrikli araç' ve ‘yerli batarya' üretimi konularında ilgili sektörler için gerekli hammadde ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bilimsel ve teknik bilgiler sağlamayı amaçlıyoruz.”

198 bin 163 TL bütçesi olan projede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nden de toplam 4 araştırmacı görev alacak.