İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lokanta kisvesi altında 'kumarhane'

Eskişehir’de, bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, bir lokantada kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda kumar oynayan 41 kişiye toplam 10 bin 619 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki bir lokantada 'Tombala' adı altında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işletme sahipleri H.Y., İ.Ç., H.Ç., B.P., S.Ç. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise, kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirildi. Kumar oynadıkları belirlenen 41 kişiye 259'ar lira ceza kesildi. Ayrıca kumar oynarken yakalanan M.T.'nin genel güvenlik sorgulamasında hakkında 'Korku ve panik oluşturacak şekilde havaya ateş açmak' suçundan arandığı da tespit edildi.


Öte yandan ruhsatsız olduğu belirlenen lokanta, belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.