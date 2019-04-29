Lokantacılardan ‘Kermes' tepkisi

Bu işin siyaseti olmamalı, yerel esnafımıza sahip çıkalım” dedi.

Bilen, yaptığı açıklamada, kermes süresinin 3 günü geçtiğinde ticari faaliyette bulunduklarının kabul edilmesi ve resen vergi mükellefi olmalarının devlet eliyle sağlanması gerektiğini belirtti. Kermeslerin rant kapısı olmaması gerektiğini anlatan Bahar Bilen, “Yardımda bulunmak isteyen kişiler kermesler yerine birebir elden yardımlarını yapmalıdır. Esnaf arkadaşlarım kirasını ödemek, vergisini, SGK, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, bazı okul bahçelerinde ve boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız kazanç elde edilmemeli. Kermesler esnaf işletmesi gibi çalışmamalı, kermesler esnafa haksız rekabet ortamı oluşturmamalı, kermeslerin açılış kapanışları denetlenmelidir. Haftalarca süren kermesler amacından sapıyor” dedi.

Kermeslerin açılış ve kapanışlarının mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirten Bilen, “Dernek, vakıflar ve çeşitli kuruluşlar tarafından yardım adı altında düzenlenen kermesler, amacından saparak bazen haftalarca, hatta aylarca açık kalarak adeta ticari bir işletme gibi hareket ediyor. Burada söz konusu insan sağlığıdır. Kermeslerde, yöresel ürünlerin yanı sıra açıkta döner, tantuni, çiğköfte, ızgara, köfte, gözleme gibi hijyen ve sağlık kontrollerinden uzak gıdalar satılmaktadır. Esnafımız bu şartları yerine getirmek için büyük zorluklar altında borçlanıp usul ve esasları yerine getirirken, kermesler bu ürünleri kontrolsüz satarak insan sağlığını tehlikeye atıyor ve kayıt dışı ekonomiden haksız kazanç sağlıyorlar. Bu haksız rekabettir. Kayıt dışı ve kontrolsüz çalışarak hem devletimize, hem de yerel esnafımıza zarar vermektedir. Bu kermeslerin yasal izin süresini aşmasına izin verilmemeli. Kermeslerin açılış ve kapanışları mutlaka denetlenmeli ve verilen süre içerisinde kapanışı sağlanmalı” diye kaydetti.

“Kermeslerin amacı esnaflık yapmak değildir”

Hayır amacıyla açılan kermeslerin ticari bir işletme gibi hareket ederek çevre esnafına zarar verdiğini söyleyen Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, “Kermes adı altında şehrin en işlek caddelerinde, zaman zaman okulların bahçelerinde kurulan bazı çadırlar ve alışveriş noktaları 3 günlük yasal süresinin dışına çıkarak çevre esnafının işini elinden alıyor. Amacından saptırarak adeta devletin ve milletin sırtından geçinerek, vergi ve kira ödemeden ticaret yapanlara şiddetle karşıyız” dedi.