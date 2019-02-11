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Lösemiye karşı bilinçlendirme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ve LÖSEV işbirliğinde belediye personeline yönelik lösemiye karşı bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.


Tepebaşı Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde lösemi hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.


Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda LÖSEV Eskişehir Şubesi yetkililerinden Yasemin Durukan, belediye çalışanlarına LÖSEV faaliyetlerini anlatırken lösemi hakkında da önemli bilgiler verdi. Lösemi hakkında toplum bilinci ve duyarlılığın artırılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte Durukan, personelden gelen soruları da yanıtladı.


Ayrıca LÖSEV'in Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda açtığı destek standı da belediye personeli ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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