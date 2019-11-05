LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği

Lösemi hastası çocuklara moral vermek için organize edilen etkinlikte, öğrenciler ve çocuklar birlikte resim yapıp, şarkılar eşliğinde dans etti. Süper kahraman kostümleri ve palyaço makyajlarıyla çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan LÖSEV Fayda Kulübüne, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bir diğer kulüp olan Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü de destek verdi.

Burak Tosun: ''Amacımız yanlarında olduğumuzu hissettirmek''

Farkındalık sağlamak için kulüp kurmaya karar verdiklerini ifade eden LÖSEV Fayda Kulübü Başkanı Burak Tosun, düzenledikleri etkinlik hakkında şunları söyledi:

''Bu etkinliği 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımıza moral olmak ve onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bunun için buradayız. Çocuklarımıza moral vermek için eğlenceli şeyler yapıyoruz. Ayrıca farkındalık oluşturmak için kurulduk. İnsanlarda bir bilinç uyandırmak için bu kulübü kurduk. Türkiye'de bilinç uyandırılması ve farkındalık oluşması gereken konuların olduğunu düşünüyoruz ve bunun için buradayız.''