LÖSEV Gençleri Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti

LÖSEV Gençlerinin bir durağı da Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi oldu.

LÖSEV 'in yaz okulu etkinlikleri ile her hafta yeni bir deneyim kazanan kanserle mücadele etmiş çocuk ve gençler, etkinliklere katılarak şu an kanserle mücadele eden kardeşlerine umut olmayı hedefliyor. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yetişen LÖSEV Gençleri, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek anlamlı bir yolculuk yaptı ve Müze Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Burcu Çalıkuşu Aykanat'tan bilgi aldı.