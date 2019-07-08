Lületaşı Festivaline coşkulu final

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali, Amatör Lületaşı Oyma Yarışması'nın ödül töreni ile sona erdi.

Deniz Köpüğü sloganı ile Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline 20 lületaşı ustası katıldı. Festivalde, vatandaşlar lületaşında şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Festivalin son gününde lületaşı ustaları çalışmalarına devam etti. Sahne gösterilerinin yapıldığı festivalde, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da çalışmaları yakından takip etti. Festivalin son gününde Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu çeşitli yörelerden eserler seslendirdiler. Etkinlikler kapsamında Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği ekibi gösterileriyle katılımcılara Kırım Türklerinin geleneksel oyunlarını sundular. Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'nın ziyaret ettiği 2'nci Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali'nin şehir dışından da misafirleri vardı. Eskişehir'e gelen Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, festival alanını ziyaret etti

Festival kapsamında düzenlenen Amatör Lületaşı Oyma Yarışması sona erdi. 2 gün süren yarışmaya, çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmaya katılanlar vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşarken, lületaşı ile ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu. Amatör Lületaşı Oyma Yarışmasının kazananı Kübra Türk oldu. Ancak ödül töreni sırasında Türk alanda olmadığı için, yarışmada ikinci olan Almila Çakanşimşek yarışmanın ödülü olan tableti almaya hak kazandı. Çakanşimşek'e ödülünü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt verdi. Festivale katılan Lületaşı ustalarına da katılım ve teşekkür belgeleri de Başkan Kurt tarafından takdim edildi.

Vatandaşların Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivaline yoğun ilgisi son gün de devam etti. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgi aldı.