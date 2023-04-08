Maç günü forma ve atkılara talep yoğun

Eskişehirspor'un evinde Amasyaspor'la karşılaşacağı maç öncesinde, taraftarın forma ve atkılara olan talebi satıcısını memnun etti.

Son haftalarda aldığı puan ve puanlarla taraftarlarını mutlu eden Eskişehirspor, 3. Lig'in 27'nci haftasında bugün saat 15.00'da Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu'nda Amasyaspor ile karşı karşıya gelecek. Havanın sıcak olduğu günde satışa çıkan biletlerin büyük bölümü biterken, kırmızı şimşeklerin dolu tribünler önünde güzel bir sonuç alması umut ediliyor. Maçtan saatlerce önce stat çevresine gelen taraftarlar, satışı yapılan Eskişehirspor forma ve atkılarına yoğun talep gösterdi.

Satışlardan memnun olan satıcı Harun Arslan, “Bugün hava çok güzel, Eskişehirspor'umuz son haftalarda çıkışa geçti. Bu güzel havada tribünlerin dolu olacağını düşünüyorum. Aldığım bilgilere göre biletlerin büyük bir bölümü satılmış, bu da satışlarımıza yansıyor. Allah'a şükür talepten memnunum, inşallah takımımızda kazanır bugün” dedi.