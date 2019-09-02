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Maç öncesinde kareografili evlenme teklifi

TFF 1.

Lig'de dün oynanan Eskişehirspor Bursaspor maçı öncesinde siyah kırmızılı tribünler, dev pankartlar eşliğinde yapılan evlenme teklifine şahit oldu.


Ligin 3. haftasında oynanan Eskişehirspor Bursaspor maçında binlerce taraftar stadı doldurdu. Seremoniden önce Yeni Eskişehir Stadı'nın kuzey tribününde 'Harflerimiz bir ömür yan yana yazılsın mı', 'E ? S' yazılı, hazırlanması tam 4 gün süren bir kareografi yükseldi. Bu sırada vip tribününde bulunan Emre Angı (29), koyu bir Eskişehirspor taraftarı olan sevgilisi Selin Tomak'a (29) dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisinin sürprizine çok sevinen Tomak, evlenme teklifini kabul etti. Genç aşıklar Eskişehirspor'un 2-0 mağlup olmasına rağmen stattan mutlu ayrıldı.

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