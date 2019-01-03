İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' seminerleri devam ediyor

Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi paydaşlığında başlatılan ‘Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları’ konulu seminerler devam ediyor.

Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi paydaşlığında başlatılan ‘Madde Kullanımını Önleyici Anne-Baba Davranışları' konulu seminerler devam ediyor.


Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Öğretim Görevlisi Psikolojik Danışman Sevgi Dönmezel ve Öğretim Görevlisi Ayşe Kızıltaş tarafından Kent Konseyi üyelerine verilen seminerlerde bağımlılıkla mücadelede anne-babalara düşen görevler, madde kullanan çocukta yaşanan belirtiler ve bu durumda yapılması gerekenler anlatıldı. Konunun uzmanları, anne -babaların çocukları ile iyi bir iletişim kurmasının önemine değinerek “Çocuklarınızı tehdit etmeyin, yargılamayın. Konferans vermek yerine onu da dinlemeyi tercih edin” dediler.


Kadın Meclisi Başkanı Sühendan Koparal madde kullanımını önleyici anne-baba davranışları konulu seminerlerin ailelere farkındalık kazandırdığı belirterek “Farklı mahallelerimizde alanında uzman öğretim görevlilerimiz ile bağımlılık konusunda ebeveynlerimize bilgilendirme çalışmaları yaptık ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.