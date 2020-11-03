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Maddi hasarlı kazada sabah trafiği kilitlendi

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası şehiriçi ulaşımda aksama ve yoğunluğa sebep oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası şehiriçi ulaşımda aksama ve yoğunluğa sebep oldu.


Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gökmeydan mahallesi Cumhuriyet bulvarında meydana geldi. Seyir halinde olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 BE 545 plakalı yolcu otobüsü, önündeki aracın aniden durması sebebi ile ani fren yaptı. Bu sırada otobüsün arkasından gelen ve yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 26 BM 510 plakalı hafif ticari araç, durmak zorunda kalan otobüse çarptı. Olayda yaralanan olmazken, kaza yapan araçların yolun dönüş cebini kapatması sebebi ile trafikte yoğunluk yaşandı. Araçların yavaş ilerlemesi, özellikle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşı zor duruma soktu. Bir süre sonra araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

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