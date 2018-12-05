Maden-iş Şube Başkanı Ayrancı'nın Madenciler Günü mesajı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nün, madencilik sektörünün sorunlarının gündeme gelmesi, bu sektörün en önemli sorunlarından birisi olan iş kazalarına çözüm bulunması, maden ocaklarının sağlıklı ve güvenli iş ortamları haline getirilmesi için somut adımların atılmasına vesile olmasını istediklerini kaydetti.

Başkan Yılmaz Ayrancı, yaptığı açıklamada, dünyanın en zor ve riskli işini maden işçilerinin yaptığını, bu alanda çalışanların diğer iş kolları ile bir tutulmaması gerektiğini anlattı. Ayrancı, "Madencilik, en zor ve meşakkatli ve en riskli guruptadır. Bizler maden şehitleri vermeden çalışma koşulları ve ücretleri ile ilgili her türlü iyileştirmelerin yapılması gerekir. Son çıkan yasalarla biraz olsun düzeltilen yeraltı işçilerimizin sıkıntısını aynı şekilde yer üstü açık ocak olarak çalışanlarımıza da yapılmasını istemek hakkımız olduğunu düşünmekteyiz. Sendika olarak hem maden işçilerinin mağduriyetlerini gidermek, hem de sektörde çalışmayı özendirmek için 5510 Sayılı Yasanın 40. maddesinde değişiklik öngören bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Yani fiili hizmet sürelerinin maden iş kolunda emeklilik yaşına da dokunulmasının zorunluluğu artık oluşmuştur. Siyaset ve hiçbir kimse bu gerçeği göz ardı etmemeli ve edemez de. Biz madenciler bu ülkenin ekonomisine direk olarak katkıda bulunan, öz kaynaklarımızı yerin binlerce metre altından çıkan enerjide dışa bağımlılığı ve cari açığı sürekli azaltan üreten emekçileriz. Başta fiili hizmet olmak koşulu ile sosyal birçok hakları da, iyileştirmeleri hak eden emekçileriz. Bizler çalışma koşullarının sürekli denetimini ihmal edilmeden çalışanlarımızın sağlığı başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına duyarlı bir üretim anlayışı ile bütün maden zenginliklerimizin ekonomiye bilinçli olarak kazandırmalıyız" dedi.

Yılın ilk 11 ayında 50 maden işçisi hayatını kaybetti

Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporlarına göre 2017 yılında 84, 2018 yılının ilk 11 ayında ise en az 50 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Soma, Ermenek, Şırnak, Zonguldak, Elbistan, Yatağan'daki hayatını kaybeden maden şehitlerimizi saygıyla ve hürmetle anıyoruz. Bundan sonraki yıllarda ölümlerin konuşulmadığı ve ülkemize kattığı katma değerlerle konuşulacağı bir madenciler günümüzü anmayı ve kutlamayı arzulamaktayız" diye kaydetti.

Geçen yılki üretim miktarını egale ettik

Ayrancı, Kırka Bor İşletmelerinin, çalışan bin 168 kadrolu devlet işçisi, 200'e yakın memur ve 600 taşeron işçi için bölgede en büyük kamu kurumlarının önünde geldiğini anlattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı, şunları belirtti;

"Her yıl büyüyen işletmemiz uç ürünlerdeki çalışmalarına hız vermiştir. Yeni deterjan fabrikamız üretime geçmiştir. Ülkemiz ekonomisine katkı için gelecek yıllara daha fazla uç ürünlerin geliştirilmesi, ARGE'ye büyük katkılar sağlanması gerekmektedir. İşletmemiz kendi rekorlarını her yıl yenilemekte, son yılların en iyi üretimini yapmaktadır. Geçen seneki 1 milyon ton üretim miktarını geçtiğimiz hafta egale etmiştir. Sendika olarak Kaymaz beldesinde, Bilecik'in Söğüt ilçesinde altın madeni üretmekteyiz. Bu gibi üretimlerin bir parçası olmak bizleri gururlandırıyor.''