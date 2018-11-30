Madenciler, öğrenciler ve ormancılar el ele fidan dikti

Eskişehir'de bir maden işletmesi tarafından 11.'si düzenlenen Çevre ve Ağaçlandırma Bayramı etkinliğinde maden çalışanları, üniversite öğrencileri ve ormancılar hep birlikte maden çıkarılan sahalara fidan dikimi yaptılar.

Fidan dikiminden önce Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri maden sahasında teknik bir gezi yaptı. Manyezit madeninin çıkarılması ve işlenmesi aşamasını incelediler. Daha sonra fidan dikimi için bir araya gelindi. Ağaç dikimine geçilmeden önce Maden İşletmesi Genel Müdürü Ekrem Bulur, konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Bulur, "Biz Orman Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte 11 yıldır güzel bir geleneği devam ettiriyoruz. Maden çıkarılan sahaları tekrar verimli toprakla doldurarak ağaçlandırıyoruz. 2018 yılı biterken dikmiş olacağımız toplam 5 bin adet yeni fidan ile, 11 yılda can verdiğimiz ağaç sayısı 190 bin 650 adet olacak. Doğa bize toprak altında bir zenginlik vermiş. Madeni çıkaracağız ama doğayı da koruyacağız" dedi.

Törene katılan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu da bir konuşma yaparak maden sahalarının nasıl rehabilite edildiğini anlattı. Topçu, "Yılda 2,5 milyon fidan diken bir teşkilatız. Burası bizim çalışmalarımız içinde bir nokta ama güzel bir nokta. Ses getiren, sosyal yanı olan, çevreye duyarlı bir çalışma. Böyle güzel ağaçlandırmalar madenciliğin kamuoyundaki olumsuz imajını da silecektir" diye konuştu.

Son olarak ESOGÜ Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Konuk ise, "Madenciliğin insan yaşamından ayrı tutulması mümkün değil. Elimizdeki her üründe madenciliğin katkısı var. Madenci ilk başta doğayı geçici olarak bozsa bile burada gördüğümüz gibi rehabilite edip geri bırakmalı. Emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu.

Programın son bölümünde fidan dikiminin tarifi yapıldı ve katılımcılar sahaya dağılarak fidanları toprakla buluşturdu. İlk fidanı protokol üyeleri öğrencilerle birlikte dikerken, yabancı uyruklu öğrencilerin de gayretleri etkinliğe renk kattı.