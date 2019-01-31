Madenciler, sektörün durumuna ESO'da değerlendirdi

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) bir araya gelen Eskişehir ve İstanbul maden sektörü temsilcileri ve üreticileri, içerisinde bulundukları durumu mercek altına aldı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), ESO ve Eskişehir Madencilik Kümesi (EMK) işbirliğinde “Madencilik Sektörü Sorunları, Çözümleri ve Vizyon Toplantısı” gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, madencilik sektörünün geçtiğimiz yıl 4.5 milyar doların üstünde bir ihracat yaptığını belirterek, “Sanayimizin temelinde, üretimimizin başlangıcında madenciliktir sektörü geliyor. Ayrıca toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmakta. Bizde bölgemizdeki madenciliğin geliştirilmesi, daha iyi yerlere gelmesi ve ihracatımıza olan katkısını arttırmak için ortak bir vizyonla hareket edeceğiz. Sektörün sorunlarını belirleyip çözüm için birlikte hareket etmemiz gerek. Diğer yandan madencilik faaliyetinde bulunan üyelerimiz uluslararası rekabetçiliğin geliştirmesini destekleyen URGE Projesine başlıyoruz. Buradan ciddi destekler sağlanacak” dedi.

“Madencilik lobisi en iyi şekilde yapılmalı”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madencilik mevzuatındaki bazı güçlüklerin üretimi zorlaştırabildiğine değinerek, "Kanunlardaki bir kısım maddelere gereken itirazlar yapılıyor. Bazı noktalarda başarılıda olunuyor. Madencilik lobisi en iyi şekilde yapılmalı. Sektörün yüzde 98'i ise KOBİ. Bu yüzden bu firmalarımızın da korunması gerekir. Mevzuat çalışmalarında bu husus özellikle dikkate alınmalı” diye konuştu.

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur ise, yeni uygulamaya konan E- MADEN konusunda madencilerin bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu hususta farkındalık oluşturulması gerektiğini, İMİB, ESO ve Madencilik Kümesi gibi kuruluşların sektörün sesi olması gerektiğinin altını çizdi.

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkan Yardımcısı Mehmet Rallas, son zamanlarda sektörün gündemi oluşturan ruhsat izinleri, orman izinleri, aksayan bürokrasi, kadastro gibi sorunlar her platformda gündeme getirilerek “Hayatımız Madem” anlayışının kamuoyunda oluşturulmasının önem arz ettiğini vurguladı.