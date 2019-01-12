Mağaza soyguncusu adliyede

Eskişehir'de farklı giyim mağazalarından 12 bin liralık hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan bir giyim mağazasında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.A. isimli şahıs mağazadan çaldığı ürün ile dışarı çıktıktan sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, bir otomobil anahtarı tespit edildi. Polis ekipleri, anahtarın ait olduğu park halinde bulunan araçta gerçekleştirdikleri kontrolde ise araç içerisinden 12 bin TL değerinde başka mağazalara ait ürünler tespit etti. Ele geçirilen ürünler, sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.A., emniyette alınan ifadesinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.