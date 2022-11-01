Mağazalarda karşı küçük esnafta ürünler daha ekonomik

Eskişehir'deki bazı giyim mağazası işletmecileri, ürünlerinin fiyatlandırmasını büyük firmaların fiyatlarını gözden geçirerek belirlediklerini, bu sebeple daha uyguna satış yaptıklarını belirtiyorlar.

Hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düştüğü şu günlerde vatandaşta kışlık alışveriş telaşı başladı. Markalara ait mağazalarda cep yakan fiyatlarla satılan kışlık ürünler, küçük esnafta çok daha uygun fiyatlara alıcısını bekliyor. Fiyat belirlerken büyük markaların uyguladığı fiyatlandırmayı takip ederek çok daha uygun rakamlar tercih ettiklerini belirten giyim mağazası işletmecisi Fırat Kerenciler, “Mağazada mevsimlik mont 650 TL olarak fiyatlandırılmış. Biz kışlık montu 650 TL'ye satıyoruz” dedi.

“Mağazaların mevsimlik mont fiyatına biz kışlık mont satıyoruz”

Mağazalarda yeni sezon ürünlerinin fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Fırat Kerenciler, küçük esnaftan alışveriş yapmanın daha ekonomik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kış sezonuna giriş yaptık. Esnaf olarak tabii ki yeni sezona her girdiğimizde işlerin yoğun olacağını düşünüyoruz. Fiyatlandırmayı yapmadan önce büyük firmaların belirlediği fiyatları gözden geçiriyoruz. Mevsimlik mont fiyatına biz kışlık mont satıyoruz şu anda. Mesela orta seviye bütçeli ailelerin gittiği bir mağazada mevsimlik mont 650 TL olarak fiyatlandırılmış. Biz kışlık montu 650 TL'ye satıyoruz. Bir polar mesela mağazada 400 TL'ye satılırken biz 250 TL'ye satıyoruz. Küçük esnaf olarak mağazaların altında rakamlar belirliyoruz. Böylelikle talep biraz daha fazla oluyor. Bundan da memnunuz.”