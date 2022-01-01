Mahalle kedileri onlar sayesinde doyuyor

Eskişehir'de yaşayan Atilla İşçi ve arkadaşı Ahmet Oğuz İpek, yaklaşık 5 yıldır mahallenin neredeyse tüm kedilerini özel olarak besliyorlar.

Odunpazarı'na bağlı Yenikent Mahallesi'nde neredeyse her gün kedileri salam, sosis, ciğer ve tavukla besleyen iki arkadaş, kedilerin yavrularının da bu yemekleri gördüklerinde iş yerlerine koşarak geldiklerini söyledi. Bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini belirten İşçi ve İpek, mahallelerinde duyarlı insanların bulunmasının sevindirici olduğunu aktardı. Kedi dostu iki arkadaş, bu sevginin artarak büyüyeceğini ve sokak hayvanlarına herkesin koşacağına inandıklarını kaydetti.