Mahalle muhtarının arabasını çalan hırsız yakalandı

Eskişehir Mihallıççık'ta bir mahalle muhtarının çalınan arabası jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, 25 Şubat 2021'de Mihalıççık ilçesi Sorkun mahalle muhtarı Ahmet Karan'ın 26 YA 497 plakalı otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Muhtar durumu Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sorkun-Mihalıççık yolu 12. kilometrede çalınan aracı görerek takip etmeleri sonucu çalınan aracı ve şüpheli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli G.Ö.'nün yapılan araştırmasında; Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan İstanbul Maltepe Açık Cezaevinde yatarken izinli olarak cezaevinden çıktığı anlaşıldı. Şüphelinin 24 Şubat 2021 tarihinde İstanbul ilinden Mihalıççık İlçesi Çaltı mahallesindeki arkadaşı O.A. nın yanına gezmek için geldiği tespit edildi. Aynı gün arkadaşı O.A ile birlikte vakit geçirdikten sonra ertesi gün Eskişehir'e giderken yol kontrol uygulaması yapan Mihalıççık İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sorgusunda “Özel belgede sahtecilik” suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Adli Makamlara sevk edildiği gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, arkadaşı O.A'nın yanına gitmek için bir araca bindiğini ancak aracın şüpheliyi Sorkun mahallesine kadar getirdiğini belirtti. Bulunduğu yerden Eskişehir'e gitmek için araç bulamayınca Sorkun mahalle muhtarına ait ve anahtarları üzerinde bulunan 26 YA 497 plakalı aracı çalarak Gürleyik mahallesi istikametine gittikten sonra yanlış gittiğini fark edip geri döndüğünde Sorkun mahallesi sakinlerince aracı yakalamak için kömür çuvalları ve tüpler ile yola kurulan barikata çarparak Mihalıççık istikametine kaçtığı öğrenildi.

Şüphelinin Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunda 24 Şubat 2021 günü arkadaşları M.E.H ve O.A isimli şahıslarla birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmesi neticesinde Mihalıççık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında kan ve idrar örneği aldırmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Mihalıççık Cumhuriyet Savcılığı talimatları gereği M.E.H ve O.A isimli şahısların kan ve idrar örnekleri alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli G.Ö. ‘Açıktan Oto Hırsızlığı' ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan araç, sahibi Sorkun Mahalle Muhtarı Ahmet Karan'a teslim edildi.