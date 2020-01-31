Mahalle muhtarları Başkan Kurt'u ziyaret etti

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Kırmızıtoprak, Osmangazi, Akarbaşı, Vişnelik, Gökmeydan, Kurtuluş, Göztepe, Yıldıztepe, Arifiye, Deliklitaş, İstiklal ve Sümer Mahallesi muhtarları katıldı.

Mahallelerindeki yaptığı çalışmaları için Başkan Kurt'a teşekkür eden muhtarlar, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte geliştirmek istedikleri projeleri anlattı.

“Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesi'nin mahalledeki temsilcisi”

Başkan Kurt, “Muhtarlarımız, mahallenin sorunları ile belediye arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmekte. Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı kısacası tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesi'nin mahalledeki temsilcisi. Bir mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz” dedi.