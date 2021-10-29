Mahalle muhtarlarından Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan 3 ayrı mahallenin muhtarı, çocuklara yönelik ortak kutlama programı düzenledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları farklı etkinliklerle devam ediyor. Odunpazarı bölgesinde bulunan Orta, Paşa ve Cunudiye mahallelerinin muhtarları, Odunpazarı Meydanı'nda çocuklara yönelik program düzenledi. Maske, bayrak, balon ve şeker dağıtan muhtarlar, çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturdu. ilkokul öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibinin de sahne aldığı etkinlikte katılımcılar çocuklarıyla birlikte bayram coşkusunu yaşadı.