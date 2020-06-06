Mahallelerde sinek ilaçlaması sürüyor

Tepebaşı Belediyesi halk sağlığı kapsamında yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü larvasit çalışmalarını ve uçkun ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rogar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Ekiplerin ilaçlama çalışması bu kez Ömerağa, Tunalı, Zafer, Kumlubel, Yenibağlar Eskibağlar, Güllük, Hoşnudiye Cumhuriye, Ertuğrulgazi ve Mamure mahalleleri ile devam etti. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.