İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalleli aza seçimi için sandık başına gitti

Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Çardaközü mahallesinde, muhtar azalarının istifa etmesi neticesi yeniden aza seçimi yapıldı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Çardaközü mahallesinde, muhtar azalarının istifa etmesi neticesi yeniden aza seçimi yapıldı.


Çardaközü İkokulu binasında yapılan seçimde toplamda 28 oy kullanıldı. Oyların 25'i geçerli 3 tanesi ise geçersiz sayıldı. Seçim sonucuna göre Çardaközü muhtarlığı asıl azalar, Oktay Özcan, Hamit Şen, Gürel Altınsoy, Mesut Bayram, Ürfet Öztür, Serkan Altınsoy, Cüneyt Öztürk ve Ömer Özcan oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.