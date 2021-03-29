Mahalleli aza seçimi için sandık başına gitti

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Çardaközü mahallesinde, muhtar azalarının istifa etmesi neticesi yeniden aza seçimi yapıldı.

Çardaközü İkokulu binasında yapılan seçimde toplamda 28 oy kullanıldı. Oyların 25'i geçerli 3 tanesi ise geçersiz sayıldı. Seçim sonucuna göre Çardaközü muhtarlığı asıl azalar, Oktay Özcan, Hamit Şen, Gürel Altınsoy, Mesut Bayram, Ürfet Öztür, Serkan Altınsoy, Cüneyt Öztürk ve Ömer Özcan oldu.