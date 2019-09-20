Makinist Tunaboylu son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren makinist Recep Tunaboylu son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarpmış, kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 2 makinist için memleketleri Eskişehir'de, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.'de (TÜLOMSAŞ) uğurlama töreni gerçekleştirildi. Burada düzenlenen tören sonrası son yolculuklarına uğurlanmak üzere Recep Tunaboylu'nun cenazesi Yeşiltepe Mahallesi Recber Rıza Tarım Camii'ne, Sedat Yurtsever'in cenazesi ise Batıkent Mahallesi Seyrantepe Camii'ne gönderildi.

Mesai arkadaşları yalnız bırakmadı

Cuma namazını müteakip Yeşiltepe Mahallesi Recber Rıza Tarım Camii'ne getirilen Recep Tunaboylu'nun naaşı, kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun kalabalığın bulunduğu cami avlusunda merhum için helallik istenirken, onlarca mesai arkadaşı hep bir ağızdan ‘helal olsun' dedi. Ardından Tunaboylu'nun naaşı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.