Mamuca Göleti'nin çevresi çöpten geçilmiyor

Eskişehir'de bulunan Mamuca Göleti'nin kıyı şeridine atılan yoğun çöp birikintileri görenleri tedirgin ediyor.

Eskişehir'in kent merkezinde ve doğal güzellikleriyle bilinen bazı alanlarına duyarsızca atılan çöp sorununun önüne geçilemiyor. Odunpazarı ilçesinde bulunan ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olarak bilinen Mamuca Göleti'nin çevresine atılan çöpler dikkat çekiyor. Göletin kıyı şeridinde; plastik atıklar, cam şişeler ve çeşitli kıyafetler başta olmak üzere çevreye zararlı birçok atık yer alıyor. Ayrıca bazı alanlarda ateş yakılmış olması da göze çarpıyor. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenler, doğal güzelliği gölgeleyen çirkin manzara karşısında adeta hayret ediyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar çöplerin uzun süredir temizlenmediğini dile getirerek yetkililerden çözüm bekliyor.